Umrl legendarni japonski oblikovalec, ki je oblačil Davida Bowieja

Jokomama je bil rojen v mestu Jokomama leta 1944 in je pred odločitvijo, da se poda v modne vode, študiral strojništvo. Leta 1971 se je zapisal v zgodovino kot prvi japonski modni oblikovalec, ki je imel samostojno modno revijo v Londonu. Na omenjeni reviji je predstavil kolekcijo, v kateri je kombiniral prvine japonskega gledališča kabuki z drznimi, modernimi prvinami.

David Bowie in Jokomama sta se spoznala po glasbenikovem koncertu v New Yorku, ko se je začelo njuno sodelovanje. Jokomoma je zadolžen za videz Bowiejevega alteregaZiggy Stardust. Japonec je sodeloval tudi z Eltonom Johnom in Steviejem Wonderjem.

"Njegov moto je bil, da so polni neomejene energije," so v uradni izjavi za medije povedali predstavniki njegovega podjetja in dodali: "Nikoli ni obupal in vedno se je gnal, da je izpolnil vse izzive, ki si jih je zadal, ne glede na to, kako težko je bilo."