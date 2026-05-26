Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Umrl legendarni jazzovski saksofonist Sonny Rollins

Albany, 26. 05. 2026 10.42 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Sonny Rollins

Umrl je legendarni jazzovski saksofonist Sonny Rollins. Umrl je v ponedeljek na svojem domu v Woodstocku v ameriški zvezni državi New York, vzroka smrti po poročanju tujih medijev niso navedli. Njegov predstavnik ga je označil za eno najbolj cenjenih in vplivnih osebnosti v ameriški glasbi. Star je bil 95 let.

Sonny Rollins je imel plodno kariero, ki se je začela v poznih 40. letih prejšnjega stoletja. Sodeloval je s številnimi priznanimi jazzovskimi umetniki, kot so Miles Davis, Charlie Parker in John Coltrane, ter kot vodja skupine izdal več kot 60 albumov. Preden se je zaradi bolezni dihal leta 2014 upokojil, je osvojil dve nagradi grammy.

Sonny Rollins
Sonny Rollins
FOTO: Profimedia

V intervjuju za Jazz Times je Rollins pojasnil, da se je takoj navdušil nad altovskim saksofonom, ki mu ga je pri sedmih letih podarila mama. "Šel sem v spalnico in začel igrati - to je bilo to. Bil sem v sedmih nebesih... Lahko bi bil tam za zmeraj", je povedal.

Njegov mentor je bil prav tako priznani jazzovski pianist Thelonious Monk. Leta 1956 je izdal svoj šesti album Saxophone Colossus, ki sodi med njegove najbolj znane stvaritve. Po njem si je prislužil tudi vzdevek saksofonski kolos.

Njegova slava je še naraščala v začetku 60. let prejšnjega stoletja, ko je Rollins vsak dan več ur vadil na mostu Williamsburg v New Yorku. Iz tega je nastal še eden njegovih najbolj znanih albumov The Bridge iz leta 1962, pojavili so se tudi pozivi, da bi most poimenovali v njegovo čast.

Rollins je bil sicer znan po dolgih solističnih vložkih in je veljal za enega najboljših improvizatorjev. O improvizaciji je povedal, da jo "popolnoma prepušča silam" in da ga včasih preseneti, kaj se izkaže.

Sonny Rollins smrt jazz glasba saksofonist

Iskrena izpoved zvezdnice Igre prestolov: Postala sem žrtev kulta

24ur.com Umrl je zvezdnik reggaeja Jimmy Cliff
24ur.com Umrl kitarist zasede Whitesnake John Sykes
24ur.com Umrl je glasbeni producent Quincy Jones
24ur.com Umrl je kitarist in pevec skupine Grateful Dead Bob Weir
24ur.com Umrl je pevec Sly Stone
24ur.com Umrl legendarni jazzovski bobnar Jack DeJohnette
24ur.com Umrl je dramski igralec Matjaž Turk
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 10
  • 12
  • 11
  • 16
  • 18
  • 20
bibaleze
Portal
Najmlajši članici jordanske kraljeve družine osvojili srca javnosti
Takšne so mame, rojene v znamenju dvojčka
Takšne so mame, rojene v znamenju dvojčka
Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela
Kako izbrati darilo za vzgojiteljico, ki ga bo zares vesela
Sin bo odslej živel pri Severini
Sin bo odslej živel pri Severini
zadovoljna
Portal
Zaradi denarja ga je zapustila tudi ljubica
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor
Dnevni horoskop: Raki bodo čustveni, ovne bo presenetil iskren pogovor
Ne gre le za SPF 30 ali 50: kaj morate vedeti pri izbiri sončne kreme?
Ne gre le za SPF 30 ali 50: kaj morate vedeti pri izbiri sončne kreme?
Hrvaška pevka v čipkasti obleki ukradla vse poglede
Hrvaška pevka v čipkasti obleki ukradla vse poglede
vizita
Portal
To živilo tiho uničuje spomin, kaže obsežen pregled raziskav
Vam zmanjka sape, ko hodite po stopnicah? Zdravniki razkrivajo, kdaj je to opozorilni znak
Vam zmanjka sape, ko hodite po stopnicah? Zdravniki razkrivajo, kdaj je to opozorilni znak
Matejina zgodba o življenju s sladkorno boleznijo
Matejina zgodba o življenju s sladkorno boleznijo
Je veganska prehrana res vedno zdrava?
Je veganska prehrana res vedno zdrava?
cekin
Portal
V petek bodo pokojnine morda zamujale
Koliko tehnološki velikani zaslužijo na vaš račun?
Koliko tehnološki velikani zaslužijo na vaš račun?
Zbežala sta iz draginje – danes živita bolje, čeprav porabita manj
Zbežala sta iz draginje – danes živita bolje, čeprav porabita manj
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
moskisvet
Portal
Umrla legenda slovenskega rokometa
Tako ne smete prati avtomobila: najpogostejša napaka, ki uniči lak
Tako ne smete prati avtomobila: najpogostejša napaka, ki uniči lak
Katerim destinacijam se letos raje izogniti?
Katerim destinacijam se letos raje izogniti?
Kdo je Luca Ciut, mož Katarine Čas?
Kdo je Luca Ciut, mož Katarine Čas?
dominvrt
Portal
Nevihta lahko v nekaj minutah uniči vaš vrt – tako ga pravočasno zaščitite
Skrita nevarnost v kuhinji: Znaki, da potrebujete novo kuhinjsko lopatico
Skrita nevarnost v kuhinji: Znaki, da potrebujete novo kuhinjsko lopatico
Kako narediti balkon varen za mačko?
Kako narediti balkon varen za mačko?
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
Bojanova ekipa razkriva: ena napaka, zaradi katere projekt hitro razpade
okusno
Portal
To poletje vsi pripravljajo zamrznjene 'čokobanane'
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
Pozabite na težka kosila: te solate so popolne za vroče dni
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
voyo
Portal
Dekle iz doline
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kotlina
Kotlina
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725