Umrl legendarni komik Carl Reiner, dobitnik devetih emmyjev

"Včeraj je umrl moj oče. Medtem ko to pišem, me boli srce. Bil je moj vodja," je na Twitterju zapisal njegov 73-letni sin Rob Reiner .

Carl Reiner je bil znan tudi kot mož pevke in igralke Estelle Reiner, s katero sta bila poročena vse do njene smrti leta 2008.

Zaslovel je v sredini 20. stoletja v različnih oblikah televizijskih komedij. Nastopal in pisal je za legendarno oddajo Your Show of Shows,ustvaril je The Dick Van Dyke Show,eno izmed najboljših situacijskih komedij v zgodovini, ki je temeljila na njegovem življenju kot pisatelja komedije. O tem, kako zelo uspešen je bil, pa najbolje kaže dejstvo, da je do danes rekorder po številu osvojenih nagrad emmy – dobil jih je kar devet.

Kljub zavidljivi starosti ni počival. Vse pogosteje je sinhroniziral animirane filme. Svoj glas je posodil v četrtem delu kultnega animiranega filmaSvet igrač (2019). Mlajše generacije pa se ga zagotovo spominjajo po izraziti vlogi v kriminalistični trilogiji Stevena Soderbergha, in sicer v filmihOceanovih 11, 12 in13.