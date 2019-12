Umrl legendarni lutkar serije Ulica Sezam

Umrl je Caroll Spinney , lutkar, ki je vdihnil življenje likoma Veliki ptič in Oscar the Grouch iz serije Ulica Sezam. Caroll se je boril z distonijo (nevrološka motnja gibanja, op. a.) in je pri 85 letih preminil v svojem domu v Connecticutu.

"Caroll Spinney je Ulici Sezam ogromno doprinesel. Ni nam le dal Velikega ptiča in Oscarja the Groucha, ampak nam je dal tudi veliko sebe," je v izjavi za javnost dejala Joan Ganz Cooney, soustanoviteljica Ulice Sezam, poroča CNN. "V organizaciji Sesame Workshop žalujemo ob njegovi smrti in čutimo neizmerno hvaležnost za vse, kar je dal Ulici Sezam in otrokom širom sveta," je še dodala.

Po skoraj 50 letih, odkar je bila predstava prvič predstavljena leta 1969, pa je Spinney lani naznanil, da odhaja s svojega položaja in svoji lutki polaga v roke dveh novih lutkarjev – Matta Vogla in Erica Jacobsona. "Preden sem prišel na Ulico Sezam, se mi ni zdelo, da je to, kar počnem, zelo pomembno. Veliki ptič mi je pomagal najti svoj namen," je ob odstopu dejal Spinney.

Legendarni lutkar je bil znan po svojem prijaznem in ljubečem pogledu na svet in je dal dvema najbolj legendarnima likoma serije osebnosti, ki so ju oboževali gledalci po vsem svetu. Mnogi so se mu ob smrti tako poklonili na družbenih omrežjih. "Veliki ptič in Oscar sta bila dva od mojih najljubših likov Ulice Sezam in Spinney jima je res vdahnil življenje ... Moje sožalje njegovi družini. Naj počiva v miru," je zapisal eden od uporabnikov Twitterja.