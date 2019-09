Umrl maser, ki ga je nadlegoval Kevin Spacey

Ena od žrtev, ki je obtožila Kevina Spaceyja spolnega nadlegovanja, je umrla. Maserja, ki se je na sodišču predstavil pod imenom John Doe , naj bi igralec leta 2016 med masažo spolno napadel in ga želel prepričati v oralni spolni odnos.

Čeprav je Kevin trdil, da njegovo anonimno pričevanje ni kredibilno, sodišče še vedno preiskuje obtožbe in išče dokaze. Po poročanju Hollywood Reporterja so tožilci sedaj sporočili, da je ena od žrtev tragično umrla. Podrobnosti njegove smrti še niso znane.

Genie Harrison, odvetnik pokojnega je sporočil, da bi si njegova stranka želela pravico, zato bodo s preiskovanjem nadaljevali. "Njegova družina je nad njegovo smrtjo pretresena. Podrobnejših informacij še niso sporočili. O smrti smo obvestili tudi igralčevega odvetnika,"je povedal Harrison.

Pokojni je lanskega septembra vložil tožbo proti Spaceyju, saj so ga leta 2016 povabili v igralčevo stanovanje in mu naročili, naj se pripravi za delo v masažni sobi. Ko je v sobo prišel tudi Kevin, naj bi za sabo zaprl in zaklenil vrata. Pokojni je v tožbi zapisal, da ga je silil v spolni odnos, obtožil pa ga je tudi namernega povzročanja čustvenih stisk.