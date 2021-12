V 82. letu starosti je v nedeljo v bolnišnici umrl mehiški pevec Vicente Fernandez, so sporočili iz kroga družine. Bil je eden najbolj znanih glasbenikov v Latinski Ameriki in najslavnejši predstavnik mehiške folklorne glasbe ranchera. Ljubitelji mehiških nadaljevank pri nas ga poznajo po naslovnih pesmih iz telenovel Umazane laži, Goreče maščevanje ter Kot ukaže srce.

icon-expand Vicente Fernandez se je s svojo glasbo zasidral v srca mnogih oboževalcev. FOTO: Profimedia

Po tem, ko je avgusta padel na svojem ranču v bližini Guadalajare, so glasbenika Vicenteja Fernandeza odpeljali na zasebno kliniko v Guadalajari. Zaradi poškodbe hrbtenjače ni mogel več premikati rok in nog. Bil je operiran, vendar se je njegovo zdravstveno stanje slabšalo. Njegova družina je že v soboto sporočila, da je njegovo stanje kritično, so zapisali pri nemški tiskovni agenciji dpa. Fernandez izvira iz Huentitana v mehiški zvezni državi Jalisco, ki je zibelka kulture mariachi. Najprej je prepeval v barih in restavracijah, dokler pri 27. letih ni dobil prve pogodbe za snemanje. Med njegovimi najbolj znanimi pesmimi so El rey, Por tu maldito amor, La ley del monte in Cruz de olvido, slovenskim oboževalcem mehiških nadaljevank pa se je predstavil z naslovnimi pesmimi telenovel, kot so Umazane laži, Goreče maščevanje ter Kot ukaže srce.

Charro de Huentitan (Kavboj iz Huentitana) je v svoji več desetletij trajajoči karieri prodal približno 50 milijonov albumov in zaigral v več kot 30 filmih. Prejel je tri grammyje in devet latino grammyjev. Časnik Houston Chronicle je Fernandeza, ki je bil znan po svojem značilnem sombreru, košatih obrveh in temnih brkih, poimenoval 'Sinatra glasbe ranchera'.

Mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador je prek Twitterja izrekel sožalje družini, prijateljem in milijonom oboževalcev Vicenteja Fernandeza, "simbola glasbe ranchera našega časa, znanega in priznanega v Mehiki in tujini".

Fernandezu so se ob novici o smrti poklonili številni pevci, ki pojejo v španščini. Kubansko-ameriška zvezdnica Gloria Estefan, ki se je na Twitterju označila kot velika Fernandezova oboževalka, je zapisala: "Še naprej ga bom ljubila, spoštovala in občudovala zaradi njegove osebnosti in pečata, ki ga je pustil v zgodovini."