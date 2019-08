Umrl mlajši brat Jane Fonda

Fonda je soavtor in producent filma Goli v sedluiz leta 1969 v distribuciji Columbia Pictures, v katerem je nastopil skupaj zDennisom Hopperjem in Jackom Nicholsonom. Scenarij za film so napisali Hopper, Fonda in Terry Southern.

S filmom, ki je postal kultna hollywoodska klasika, si je Fonda prislužil nominacijo za najboljši filmski scenarij. Film je zaslužen za to, da se je začelo obdobje neodvisnega filma.