Umrl model in pevec Nick Kamen

Tedaj je lepi mladenič pritegnil pozornost kraljice popa Madonne , ki je v 80. letih za BBC dejala, da sta ji pri Kamenu všeč karizma in njegov čudoviti glas. Kasneje je z njim navezala stik in mu ponudila, da bi zapel pesem Each Time You Break My Heart , ki je izpadla iz pevkinega tretjega studijskega albuma True Blue . Madonna je za skladbo celo prispevala spremljevalni vokal.

Posnel je še uspešno priredbo skladbe skupine The Four Tops z naslovom Loving You Is Sweeter Than Ever, ki je posebej prepričala italijanske poslušalce, v Italiji pa se je visoko na glasbene lestvice uvrstil tudi s skladbo Tell Me, ki jo je prav tako ustvaril z Madonno. Njegova večja uspešnica je bila šeI Promise Myself.