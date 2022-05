Umrl model Ryan Channing, nekdanji partner Iana Thorpa

Ryan Channing, nekdanji fant olimpijskega šampiona Iana Thorpa, je umrl na Baliju. Model in ustanovitelj kozmetične znamke se je poslovil v 33. letu, vzrok njegove smrti pa zaenkrat še ni znan. Avstralski plavalec je zaradi tragične novice o izbrancu in prijatelju, s katerim je leta 2016 vstopil v prvo javno znano istospolno zvezo, globoko užaloščen.

icon-expand Ian Thorpe in nekdanji izbranec, s katerim sta bila skupaj med letoma 2016 in 2019. FOTO: Profimedia

Nekdanjega plavalca, olimpijca Iana Thorpa, je pretresla novica, da je na Baliju nenadoma umrl njegov nekdanji partner Ryan Channing. Novico so za medije potrdili njegovi bližnji. Model in lastnik kozmetične znamke Blaq je umrl v 33. letu, potem ko so ga reševalci prepeljali v bolnišnico, kjer mu tamkajšnje osebje ni moglo pomagati.

icon-expand Ian in Ryan FOTO: Instagram

Jake Channing je žalostno novico o smrti brata potrdil na družbenih omrežjih, kjer je pojasnil, da tragičen dogodek ni v povezavi s zapleti zaradi covida-19. Ryan je namreč pred osmimi tedni na Instagramu delil utrinek iz bolnišnice in dopisal, da je zbolel za covidom-19.

icon-expand Priljubljeni Thorpedo je bil z Ryanom v zvezi med letoma 2016 in 2019. FOTO: Profimedia

''S težkim srcem sporočam, da je moj brat Ryan umrl v nedeljo, 8. maja, star je bil 32 let,'' je zapisal Jack, temu pa je priložil tudi fotografijo in dodal: ''Mojemu velikemu bratu, rad te imam, že kmalu te bom videl, pogrešal te bom bolj, kot boš kadar koli vedel.'' Pokojnikov pretresen prijatelj je ob njegovi smrti povedal, da se je ''boril z nekaterimi zdravstvenimi težavami'', ki so vodile k žalostnemu koncu. Brata Channing sta na Baliju živela krajše obdobje.

