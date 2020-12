Umrl modni oblikovalec Pierre Cardin

Pierre je bil revolucionarni oblikovalec, ki je v šestdesetih in sedemdesetih letih navduševal s svojimi futurističnimi modeli. Bil je tudi pionir v poslu in je dovolil, da se njegovo ime uporablja za vrsto izdelkov, kot so na primer sončna očala.

Pierre Cardin je bil sin bogatega trgovca z vinom, rodil pa se je v bližini Benetk 2. julija leta 1922. Ko je bil star komaj dve leti, se je z družino iz fašistične Italije preselil v Francijo.

Ko je začel kot krojaški vajenec, je bil star komaj 14 let. Pri 23 letih se je preselil v Pariz, študiral je arhitekturo in sodeloval z modno hišo Paquin in kasneje z oblikovalko Elso Schiaparelli. V francoski prestolnici je spoznal filmskega režiserja Jeana Cocteauja in pomagal oblikovati maske in kostume za film La Belle et La Bete iz leta 1946.

Leta 1946 je začel delati z modno hišo Christian Dior, kjer je kot krojač sodeloval pri prelomnem 'new look' obdobju po drugi svetovni vojni. Štiri leta kasneje je odprl lastno modno hišo, ki je oblikovala kostume za gledališče.