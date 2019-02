Umrl 'mož' iz humoristične serije Fina gospa

Clive Swift je po kratki bolezni umrl na svojem domu, obdan z družino, je povedal njegov agent.

82-letni igralec je v humoristični serijiFina gospa (Keeping Up Appearances) kar šest let igral Richarda Bucketa, pohlevnega moža, ki ob vseh zahtevah ambiciozne in nikoli mirne žene (v čevlje katere je stopila Patricie Routledge) raje modro molči in kima, kakor da bi se zapletel v nepotrebne razprave, v katerih preprosto ne more zmagati

Clive je tudi eden od soustanoviteljev The Actors Centre - mesta, kjer se dobivajo člani njegove profesije v centru Londona.

Nastopal je še v serijah, kot so Peak Practice, Born and Bred in The Old Guys, večkrat pa se je pojavil tudi v seriji epizodah Doctor Who,nazadnje leta 2007 v epizodi Voyage of the Damned. Med drugim je zaigral tudi v filmu režiserja Alfreda Hitchcocka Blaznost (Frenzy)leta 1972 in leta 1981 v filmuExcalibur.

Clive je bil rojen leta 1936 v Liverpoolu. Z nekdanjo ženo, romanopisko Margaret Drabble, je imel tri otroke.