Umrl najboljši prijatelj Jimmyja Kimmla: 'Bila sva neločljiva'

Umrl je Cleto Escobedo , najboljši prijatelj Jimmyja Kimmla in vodja benda v njegovi oddaji. Star je bil 59 let, po poročanju tujih medijev pa naj bi umrl zaradi zapletov pri presaditvi jeter. "Zgodaj zjutraj smo izgubili odličnega prijatelja, očeta, sina, glasbenika in človeka, mojega dolgoletnega vodjo skupine Cleta Escobeda III," je televizijski voditelj zapisal na družbenem omrežju.

"Reči, da smo strti, je podcenjevanje. S Cletom sva bila neločljiva, odkar sem bil star devet let. Dejstvo, da sva lahko vsak dan delala skupaj, so bile sanje, za katere si nobeden od naju ni mogel predstavljati, da se bodo uresničile. Cenite svoje prijatelje in prosim, imejte Cletovo ženo, otroke in starše v svojih molitvah," je dodal Kimmel.

Pokojnega naj bi prejšnji teden hospitalizirali. Ravno zaradi tega pa naj bi Kimmel v zadnjem trenutku odpovedal četrtkovo epizodo, saj si je želel biti ob svojem prijatelju.

Ko je Kimmel leta 2003 dobil svojo oddajo, se je močno boril, da bi Escobedo sodeloval v njej. "Bil sem živčen, ker sem mislil, da bodo rekli: 'Nočemo, da bi bil tvoj prijatelj vodja skupine,'" je Kimmel v preteklosti povedal za ABC in dodal: "Zato sem peljal predsednika ABC, da si ga ogleda, kako igra s svojo skupino, in bilo mu je zelo všeč. Seveda sem si želel odlične glasbenike, ampak želel sem si nekoga, s katerim bi imel kemijo. In v mojem življenju ni nikogar, s katerim bi imel boljšo kemijo kot z njim."