Umrl nekdanji mož norveške princese Marthe Louise

Ari Behn in Martha Louise sta bila poročena 14 let, v zakonu pa so se jima rodile tri hčerke.

V izjavi za javnost sta se oglasila tudi Marthina starša, kralj Harald V. in kraljica Sonja. Dejala sta, da je bil Ari več let pomemben del njihove družine ter da za njim ostajajo topli in lepi spomini. "Hvaležni smo, da smo ga lahko spoznali. Žalujemo, da so najine vnukinje izgubile svojega ljubljenega očeta,"sta dodala.

Martha Louise in Ari sta večni da dahnila maja 2002 na veliki poroki v mestu Trondheim. V zakonu so se jima rodile tri hčerke: 16-letna Maud Angelica, 14-letna Leah Isadora in 11-letna Emma Tallulah. Poročena sta bila 14 let in sta ob ločitvi med drugim tudi dejala: "Počutiva se kriva, ker svojim otrokom ne moreva več nuditi varnega zavetja, ki si ga zaslužijo."

Behn je o svojih duševnih težavah napisal tudi knjigo in leta 2017 dvignil veliko prahu, ko je igralca Kevina Spaceyja obtožil, da ga je po koncertu Nobelove nagrade za mir pod mizo otipaval. Hollywoodski zvezdnik se na obtožbe ni odzval.