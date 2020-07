Zaradi možganske krvavitve umrl nekdanji voditelj oddaje Uničevalci mitov

"Novica o Grantu nas je prizadela," je za TMZ povedal tiskovni predstavnik ustvarjalcev oddaje Uničevalci mitov . "Bil je pomemben del naše Discoveryjeve družine in res čudovit človek. Naše misli in molitve gredo k njegovi družini," je še dodal predstavnik o pokojnem Grantu Imahari .

Imahara, inženir elektrotehnike, je med letoma 2005 in 2014 soustvarjal priljubljeno oddajo Uničevalci mitov. Njegova nenadna smrt je presenetila tudi sovoditelja Adama Savagea, ki je nekaj besed svojemu prijatelju namenil naTwitterju.

"Izgubljam se. Brez besed. Z Grantom Imaharo sem bil del dveh velikih družin zadnjih 22 let," je v tvitu zapisal Adam. "Grant je bil resnično sijajen inženir, umetnik in performer, a ravno tako velikodušna, lahkotna in nežna oseba. Delo z Grantom je bilo tako zabavno. Svojega prijatelja bom pogrešal."