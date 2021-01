Umrl Nenad Stefanović Japanac, nekdanji član zasedbe Bajaga i Instruktori

Nenad Stefanović Japanac je bil basist skupine Piloti in nekdanji član zasedbe Bajaga i Instruktori. Kot so sporočili njegovi družinski člani, je umrl v 62. letu starosti. Od leta 1976 je bil član združenja jazz, pop in rock glasbenikov. Imel je status svobodnega umetnika, z več kot 200 prijavljenimi in zaščitenimi deli kot avtor in aranžer.