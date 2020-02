Umrl oče Burakove žene

Ramazan je imel že nekaj časa resne zdravstvene težave. Ramazan in njegova žena sta se že pred časom preselila v Nemčijo, kjer ju je hčerka Fahriye redno obiskovala. In tudi onadva sta se redno vračala v rodno Turčijo.

33-letna turška zvezdnica se je leta 2017 sprehodila do oltarja in večno zvestobo obljubila Buraku Özçivitu, poroke pa sta se seveda udeležila tudi starša neveste in ženina. Fahriye, ki je mamica 10-mesečnemu fantku Karanu, v teh težkim in žalostnih trenutkih ob strani stoji njen mož.