Umrl oče igralca Roberta Downeyja mlajšega

Robert Downey starejši je umrl v spanju na svojem domu v New Yorku, ob svoji ženi Rosemary Rogers, poročajo tuji mediji. Filmski ustvarjalec je izgubil bitko s Parkinsonovo boleznijo, za katero je bolehal več kot pet let.

Žalostno novico je na družbenih omrežjih potrdil tudi njegov sin, Robert Downey mlajši, ki je delil črno-belo fotografijo svojega očeta, kjer se mu je med drugim poklonil z besedami:

"Bil je pravi drzni filmski ustvarjalec in je ves čas ostajal izjemno optimističen ... Po izračunih moje mačehe sta bila srečno poročena nekaj več kot 2000 let," je v poklon očetu na družbenih omrežjih zapisal Downey mlajši. Za konec pa nekaj besed namenil še njegovi vdovi: "Rosemary Rogers Downey, ti si svetnica in naše misli in molitve so s teboj."