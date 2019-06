Umrl oče raperja Eminema: nikoli se nista spoznala

Točen razlog Bruceove smrti zaenkrat še ni pojasnjen, po dosedanjih informacijah pa je umrl v svojem domu v bližini kraja Fort Wayne zaradi srčnega infarkta.

Poleg tega, da je Eminem svoj odnos z očetom opeval v skladbah, je o njem v svojem memoarju Moj sin Marshall, moj sin Eminem pisala tudi njegova mama Debbie Nelson. V svojem delu je zapisala, da se je z Bruceom poročila, ko je bila stara 15 let, on pa jih je takrat štel 22. Še zelo mlada sta dve leti kasneje dobila svojega prvega otroka, Eminema. Kmalu po njegovem rojstvu je Bruce začel kazati znake agresije, ki jih je Debbie pogosto občutila na lastni koži.

''Eminem nikoli ni spoznal svojega očeta, kar sem kasneje obžalovala in delala na tem, da bi to spremenila. Želela sem si, da bi imel moj sin pristen odnos z očetom, a Bruce za to ni želel niti slišati,'' je priznala glasbenikova mama.

Eminem je za revijo Rolling Stone leta 2014 dejal, da je pravzaprav odraščal brez očetovske figure in močnega vzornika: ''Vzgojili so me družinski člani – večinoma sorodniki po očetovi strani. Večkrat jih je poklical, ko sem bil pri njih v varstvu ... Pravzaprav mi ni znal povedati čisto nič. Lahko bi mi rekel karkoli, me kaj vprašal, pa ni ... Kar se tiče očetovske figure, je v mojem življenju zagotovo nikoli ni bilo.'' Potem, ko je 46-letnik v svojih 20. zaslovel in se postavil ob bok najboljšim raperjem takratnega časa, si je njegov oče 'premislil' in mu, po pisanju tujih medijev, želel pristopiti. Leta 2001 je v izjavi za britanski tabloid The Mirror povedal, da se je že v preteklosti trudil izslediti sina in z njim vzpostaviti stik, a je bil pri tem neuspešen, ker naj bi se Eminem prepogosto selil. ''Neizmerno rad bi spoznal svojega sina in mu povedal, da ga imam rad. Ne zanima me njegov denar, le spregovoriti želim z njim. Želim mu sporočiti, da mu bom vedno na voljo, če me spusti nazaj v svoje življenje.'' Njegove besede je takrat s precejšnjo mero hladnosti komentiral Eminem, ki je v svoji izjavi dejal: ''Moj oče? Nikoli ga nisem spoznal. Nisem videl niti njegove fotografije. Na ušesa mi je prišlo, da želi stopiti v stik z mano – a ne zdaj. Nikoli mi ni poslal niti enega pisma. Ničesar nisem dobil od njega.''