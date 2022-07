Umrl oče voditeljice Oprah Winfrey

"Pred več kot tednom smo se poslovili od našega očeta na njegovem vrtu. Moj prijatelj in gospel pevec Wintley Phipps mu je posvetil pesem. Čutil je ljubezen in jo izkazoval, vse dokler je še lahko govoril. Z družino, ki se je zbrala ob njegovi postelji, sem imela čast opazovati, kako je moški, ki mi je podaril življenje, zajel še zadnji vzdih. Ob njegovi smrti smo lahko začutili mir, ki je zajel sobo. Ta mir je še vedno z nami in vse je v redu. Hvala za vaše molitve in pozitivne misli," je na svoji strani zapisala 68-letna voditeljica.