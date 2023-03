Umrl Paul Grant, Ewok iz filma Vojna zvezd

Umrl je igralec Paul Grant . Najbolj znan je po vlogi Ewoka v filmu Vojna zvezd: Jedijeva vrnitev , kjer je zaigral ob boku Harrisona Forda in Marka Hamilla , zaigral pa je tudi v filmih o Harryju Potterju . Novico o smrti zvezdnika, ki je umrl v 56. letu, je za The Sun potrdila njegova družina.

Kot so sporočili, so igralca v četrtek našli nezavestnega na železniški postaji Kings Cross. Po podatkih policije so ga prepeljali v bolnišnico, kjer so ga razglasili za možgansko mrtvega. V nedeljo je se je njegova družina odločila, da zanj ni več upanja, zato so ga odklopili iz naprav, ki so ga ohranjale pri življenju.