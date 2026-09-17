Umrl Peter Max, ikona psihedelične umetnosti in začetnik pop arta

"Spominjali se ga bomo po njegovi izjemni ustvarjalnosti, toplini, radovednosti in načinu, kako je povsod videl lepoto in priložnost," je v odzivu med drugim sporočil umetnikov sin Adam Max.
Kot Peter Max Finkelstein se je rodil v Berlinu leta 1937. Njegova družina je med vzponom nacistov zapustila Nemčijo in potovala skozi Azijo, Bližnji vzhod in Pariz, preden je leta 1953 prišla v ZDA, kjer se je naselila v New Yorku, ko je bil star 16 let. Umetnost je študiral na newyorški School for Visual Arts in na Pratt Institute, preden je našel delo kot grafični umetnik in odprl svoj lastni oblikovalski studio.
V svoji več desetletij dolgi karieri je Max ustvarjal grafične podobe v živahnih barvah, pri čemer mu pripisujejo, da je uspel ujeti bistvo "poletja ljubezni" in psihedeličnosti 60. let minulega stoletja. Njegova umetnost se je pojavila na milijonih plakatov - pogosto v obliki psihedeličnih plakatov v žarečih barvah, ki so krasili študentske sobe -, na številnih naslovnicah revij, pa tudi na s strani vlade naročenih pozdravnih muralih na mejah in na poštni znamki.
Max je bil plodovit umetnik, ki je ustvarjal tržno uspešna dela, licencirana za številne potrošniške izdelke, od zaves za tuš do letal in križark ter celo linije "umetniških ur", ki jih je naročila družba General Electric. V 80. letih minulega stoletja je ustvaril tudi logotip za MTV, sledili so plakati za svetovno prvenstvo v nogometu leta 1994, Super Bowl in Jazz festival v New Orleansu.
Ena od najbolj znanih povezav z njegovim imenom je naslovnica albuma skupine The Beatles Yellow Submarine. Naslovnico včasih pripisujejo prav Maxu, ki je leta 2012 v pogovoru zatrdil, da je sam ustvaril izvirni osnutek, preden ga je zaupal Heinzu Edelmannu, ki velja za uradnega avtorja naslovnice albuma iz leta 1969 in filma Yellow Submarine.
Poletje ljubezni je bil družbeni fenomen, ki se je zgodil poleti leta 1967, ko se je v sosesko Haight-Ashbury v San Franciscu zgrnilo približno 100.000 mladih, znanih kot hipiji. Gibanje je zagovarjalo mir, ljubezen, osebno svobodo in nasprotovanje vietnamski vojni. Postalo je kulturno središče, kjer so se prepletale eksperimentalna glasba, psihedelična umetnost in upor proti konvencionalnim družbenim normam tistega časa.
Pop art je umetniška smer, ki se je razvila v 50. in 60. letih 20. stoletja v ZDA in Veliki Britaniji. Umetniki tega sloga so za navdih uporabljali vsakdanje predmete, potrošniške izdelke, oglase, stripe in podobe slavnih osebnosti. S tem so zabrisali mejo med 'visoko' umetnostjo in popularno kulturo, pri čemer so pogosto uporabljali drzne barve, ponavljanje motivov in tehnike masovne produkcije.
Psihedelična umetnost se nanaša na umetniške stvaritve, ki so navdihnjene s psihedeličnimi izkušnjami, pogosto povezanimi z uporabo halucinogenih snovi ali meditacijo. Vizualno je prepoznavna po izjemno živahnih, skoraj neonskih barvah, zapletenih vzorcih, popačenih oblikah in nadrealističnih prizorih, ki poskušajo vizualizirati spremenjena stanja zavesti. V 60. letih je postala ključni del vizualne identitete kontrakulture.
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