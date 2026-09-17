Umrl Peter Max, ikona psihedelične umetnosti in začetnik pop arta

"Spominjali se ga bomo po njegovi izjemni ustvarjalnosti, toplini, radovednosti in načinu, kako je povsod videl lepoto in priložnost," je v odzivu med drugim sporočil umetnikov sin Adam Max .

Kot Peter Max Finkelstein se je rodil v Berlinu leta 1937. Njegova družina je med vzponom nacistov zapustila Nemčijo in potovala skozi Azijo, Bližnji vzhod in Pariz, preden je leta 1953 prišla v ZDA, kjer se je naselila v New Yorku, ko je bil star 16 let. Umetnost je študiral na newyorški School for Visual Arts in na Pratt Institute, preden je našel delo kot grafični umetnik in odprl svoj lastni oblikovalski studio.

V svoji več desetletij dolgi karieri je Max ustvarjal grafične podobe v živahnih barvah, pri čemer mu pripisujejo, da je uspel ujeti bistvo "poletja ljubezni" in psihedeličnosti 60. let minulega stoletja. Njegova umetnost se je pojavila na milijonih plakatov - pogosto v obliki psihedeličnih plakatov v žarečih barvah, ki so krasili študentske sobe -, na številnih naslovnicah revij, pa tudi na s strani vlade naročenih pozdravnih muralih na mejah in na poštni znamki.