Umrl pevec Milutin Sretenović Sreta

V 75. letu starosti umrl pevec skupine Mostar Sevdah Reunion , Milutin Sretenović Sreta . Glasbenika so jutro po koncertu našli v njegovi hotelski sobi po tem, ko se je tja odpravil takoj po nastopu. Novica o nenadni smrti je šokirala tako njegove oboževalce kot tudi glasbene kolege in člane skupine.

Njegov cimer, bobnar Senad Trnovac, naj bi se danes po zajtrku vrnil v svojo hotelsko sobo in opazil, da Sreta ne diha ter poklical prvo pomoč. Žalostno novico so potrdili tudi na glasbenikovem uradnem Facebook profilu ter napisali: "Danes nas je zapustila naša najdražja in najbolj ljubljena duša."

"Šokiran sem, izgubili smo čudovitega človeka in vrhunskega umetnika," je za Dnevni avaz povedal producent Tomislav Kašljević. "Sinoči je Sreta zapel zadnjo pesem 'Čudna jada od Mostara grada' po tem sploh ni hotel večerjati, ampak se je umaknil v hotelsko sobo."