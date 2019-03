Umrl pevec zasedbe The Prodigy

Tuji mediji poročajo, da je na svojem domu umrl 49-letni pevec zasedbe The ProdigyKeith Flint.

Smrt je potrdila policija v Essexu: "Dobili smo klic na dom, malce po osmi uri. Na klic smo se odzvali, na žalost smo potrdili smrt. 49-letnika. Obvestili smo njegove sorodnike." Zraven so dodali, da ne gre za smrt v sumljivih okoliščinah, več informacij ter vzrok smrti bodo podali, ko bodo prejeli izvide od mrliškega oglednika.

"V šoku in žalosti potrjujemo smrt našega brata in najboljšega prijatelja. Bil je pravi pionir, inovator ter legenda. Večno ga bomo pogrešali," je medijem javila tudi zasedba.

Britansko elektronsko zasedbo The Prodigy je leta 1990 ustanovil Liam Howlett. V drugi polovici 90. let pa so se s ploščo Fat Of The Landprebili med najuspešnejše skupine elektronske glasbe. Zasedba je svetovno slavo doživela s pesmijo Firestarter.