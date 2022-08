Umrl pisatelj Nicholas Evans, avtor uspešnice Šepetati konjem

Knjiga Šepetati konjem je izšla leta 1995. Prodana je bila v 15 milijonih izvodov po vsem svetu, prevedli so jo v kar 40 jezikov. Tri leta po izidu knjige je luč sveta ugledal tudi film z Robertom Redfordom v glavni vlogi. Pri filmu, v katerem je prvič na velikih platnih zablestela tudi Scarlett Johansson, se je Redford preizkusil tudi kot producent in režiser.

Evans se je rodil leta 1950 v mestu Bromsgrove v angleškem Worchestershiru. Po zaključenem šolanju se je odločil za študij prava na Oxfordu. V sedemdesetih se je posvetil karieri novinarja, uspešno je plul v temah, ki zadevajo ameriško politiko in zunanje zadeve, pokrival je vojno v Bejrutu. Kot producent je sodeloval tudi pri oddaji The South Bank Show. Ko se je dodobra izpilil kot scenarist, je novo pot našel v pisateljskih vodah. Med njegova dela spadajo tudi knjige z naslovi: The Brave, The Loop, The Divide, The Smoke Jumper in druge.