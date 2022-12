Umrl plesalec in DJ šova Ellen DeGeneres Stephen 'tWitch' Boss

"Z najtežjim srcem moram povedati, da nas je mož Stephen zapustil," je za revijo People povedala 34-letna Allison. "Stephen je osvetlil vsako sobo, v katero je stopil. Družino, prijatelje in skupnost je zelo cenil in živel z ljubeznijo do vseh nas. Bil je hrbtenica naše družine, najboljši mož in oče ter navdih za vse svoje oboževalce," je še dodala. "Prepričana sem, da ne bo minil dan, ko se ne bi spomnili nanj. Prosimo za zasebnost v tem težkem času," je še povedala plesalka in posebno sporočilo poslala svojemu možu. "Stephen, radi te imamo, pogrešamo te. Zadnji ples bom vedno hranila zate," je zaključila.

Zvezdnik je zaslovel kot tekmovalec v oddaji The Wade Robson Project, kasneje pa je sodeloval tudi v šovu Star Search, kjer je zasedel drugo mesto. Leta 2008 je plesal v šovu So You Think You Can Dance in se kasneje vrnil kot eden izmed izbranih plesalcev za All-Star. Bil je tudi sodnik v zadnji sezoni leta 2022. Leta 2014 se je kot DJ pridružil oddaji The Ellen DeGeneres Show, kjer je leta 2020 celo prevzel vlogo soizvršnega producenta. Pokojni zvezdnik je nastopil tudi v številnih odmevnih filmih in oddajah, vključno z Vroči Mike XXL, Sodobna družina in Odpleši svoje sanje. Skupaj z ženo je poročal ljudi in pogosto objavljal zabavne plesne videe na družbenih omrežjih. V objavah so se mu pogosto pridružili tudi njegovi trije otroci, triletna Zaia, šestletni Maddoxa in 14-letna Weslie.