Umrl priljubljen japonski igralec Tatsuya Nakadai

Tatsuya Nakadai je na Japonskem in mednarodno prvič zaslovel z vlogami v filmih režiserja Masakija Kobayashija , ki je igralca med drugim vključil v svojo epsko protivojno trilogijo The Human Condition iz poznih 50. in zgodnjih 60. let minulega stoletja, poroča francoska tiskovna agencija AFP .

Sprva je imel manjšo vlogo v klasiki Sedem samurajev iz leta 1954 režiserja Kurosawe, kasneje pa je v filmu nadomestil glavnega igralca Toshiro Mifuneja. Bil je tudi glavni protagonist v filmu istega režiserja Bojevnikova senca iz leta 1980, ki je na filmskem festivalu v Cannesu osvojil zlato palmo. Nastopil je tudi v vlogi obsojenega vojskovodje, ki svoje kraljestvo razdeli med svoje sinove v filmu Kaos istega režiserja iz leta 1985, ki temelji na Shakespearovi drami Kralj Lear.

Preminuli igralec je igral tudi v Kurosawinem samurajskem filmu Telesna straža iz leta 1961 in sodeloval z režiserji, kot sta Hiroshi Teshigahara in Kon Ichikawa.

Leta 1975 je s svojo pokojno ženo, igralko Yasuko Miyazaki, ustanovil zasebno igralsko šolo in gledališko skupino Mumeijuku za izobraževanje mlajše generacije. Eden izmed njegovih učencev Koji Yakusho je pred dvema letoma na filmskem festivalu v Cannesu osvojil nagrado za najboljšega igralca za vlogo v filmu Wima Wendersa z naslovom Popolni dnevi.

Nakadai je igral do nedavnega, letos je nastopal v gledališču v okolici mesta Noto, ki pa si še ni opomoglo od smrtonosnega potresa na novoletni dan lani.