Umrl princ Azim, znan kot producent in gostitelj razkošnih zabav

Princ Haji Abdul Azim je bil šesti od dvanajstih sultanovih otrok in četrti v vrsti za prestol. Po poročanju tujih medijev je umrl v bolnišnici v prestolnici Bruneja. V skladu z islamsko tradicijo je bil njegov pogreb še isti dan, pokopali pa so ga ob sultanu Omarju Aliju Saifuddienu III . V Bruneju je vlada razglasila sedemdnevno žalovanje, v tem času pa so praznovanja prepovedana. Čeprav natančen vzrok smrti ni znan, nekateri tuji mediji špekulirajo, da je zbolel za rakom.

Azim si je v Hollywoodu ustvaril sloves filmskega producenta, med drugim je leta 2014 produciral film Ti nisi ti (You're Not You). Znan je bil tudi po tem, da je gostil prestižne zabave, ki so se jih udeleževali zvezdniki, vključno s Pamelo Anderson, Janet Jackson in Mariah Carey. Prirejal je tudi zabave, ki so se jih udeleževali zagovorniki LGBTQ+ skupnosti, med njimi Caitlyn Jennerin Gus Kenworthy.

Singapurski premier Lee Hsien Loong je dejal, da je bil Azim "znan po prijaznem in radodarnem duhu ter po svoji zavzetosti za dobrodelne, izobraževalne in mladinske dejavnosti". Indonezijsko veleposlaništvo je v izjavi zapisalo, da bo princ "vedno ostal v lepem spominu".