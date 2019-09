Umrl producent serij Simpsonovi ter Rick in Morty

Justin Roiland , soustvarjalec risane serije Rick in Morty, je na Twitterju delil zapis: ''Moj prijatelj, partner in producent Mike Mendel je umrl. Sesut sem. Ne vem, kaj bom počel brez tebe, Mike. Sesut sem.''

Producentova soproga, direktorica kastinga Juel Bastrop (prav tako prejemnica emmyja za delo pri serijah Brooklyn 99 in Life in Pieces), je za The Hollywood Reporter povedala, da je 54-letnik umrl naravne smrti v njunem domu v kraju Studio City.

Mendel je iz igralske zasedbe na Foxovem šovu Tracey Ullmanprestopil na funkcijo nadzornika postprodujkcije serije Simpsonovi (leta 1989). Kot linijski producent je sodeloval s produkcijsko hišo Gracie Films pri filmu režiserja Jamesa L. Brooksa in poskrbel za to, da je bilo vse posneto v danem časovnem in finančnem okvirju. Med leti 1989 in 1999 je bil kot producent 207 epizod deležen številnih pohval, v letih 1995, 1997 in 1998 pa je bil za svoje delo pri seriji Simpsonovi nagrajen z emmyji.

Med leti 2013 in 2017 je združil moči z Justinom Roilandom, in sicer kot linijski producent pri seriji Rick in Morty, za svoje delo pa je leta 2018 prejel še enega emmyja.

Mendelovi produkcijski dosežki vključujejo tudi sodelovanje pri serijah The Critic, The PJs, The Oblongs, The Pitts, Kid Notorious, Drawn Together, Sit Down, Shut Up, Good Vibes in Napoleon Dinamit.