Umrl prvi temnopolti oskarjevec Sidney Poitier

V 95. letu starosti je umrl Sidney Poitier, prvi temnopolti hollywoodski zvezdnik in prvi temnopolti igralec, ki je bil za svoje delo nagrajen s prestižnim igralskim kipcem. Njegovo smrt je potrdil bahamski predsednik vlade.

Sidney Poitier je v svojem življenju premagal številne ovire na poti do uspešne igralske kariere v Hollywoodu. Odraščal je namreč na Bahamih, kjer se je njegova družina borila z revščino, na poti do filmskih vlog pa je premagal tudi svoj otoški naglas, ki še posebej v tistem času ni bil zaželen v filmu. V letih, ko so bile vloge za temnopolte igralce izjemno redke, je navdušil v Lilies of the Field in si za vlogo potujočega delavca, ki je skupini nun pomagal zgraditi kapelico, prislužil oskarja.

icon-expand Sidney Poitier FOTO: Profimedia

S svojimi vlogami se je velikokrat dotaknil večne rasne problematike, aktiven pa je bil tudi na vrhuncu boja za enakost v Združenih državah Amerike. Leta 1967 je v filmu In the Heat of the Night odigral detektiva, ki se z omenjeno problematiko bori v majhnem mestu, kasneje pa je stopil v čevlje zdravnika, ki osvoji srce skeptičnih staršev belopolte zaročenke v filmu Guess Who's Coming to Dinner. Z omenjenimi vlogami temnopoltega moškega v različno cenjenih poklicih je tako gledalcem dokazal, da barva kože ne določa sposobnosti človeka.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"To je bila izjemna odgovornost," je kasneje pojasnil Oprah Winfrey in dodal, da jo je sprejel ter živel tako, da je to odgovornost spoštoval. "To sem moral storiti za ljudi, ki so prišli za menoj."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke