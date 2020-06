Umrl režiser Joel Schumacher

Filmski ustvarjalec Joel T. Schumacher se je rodil 29. avgusta 1939 v New Yorku. V filmsko in televizijsko zgodovino se je zapisal kot režiser filmov Falling Down iz leta 1993 in 8mm iz leta 1999, ki sta se potegovala za filmski nagradi zlata palma ter zlati medved.

Joel Schumacher je umrl v New Yorku. Star je bil 80 let.

Filmski ustvarjalec, ki se je najprej ukvarjal s kostumografijo, se je uveljavil kot eden od najpomembnejših režiserjev 80. in 90. let in je bil tudi ključna oseba pri odkrivanju novih filmskih zvezdnikov, kot soMatthew McConaughey, Kiefer Sutherland ter Colin Farell. Sodeloval je v dveh filmih o Batmanu – Batman Foreverje izšel leta 1995, Batman in Robinpa dve leti kasneje. Leta 2013 se je podpisal tudi pod režijo dveh epizod uspešne televizijske serije Hiša iz kart.