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Tuja scena

Umrl režiser Prijateljev James Burrows

Los Angeles, 20. 06. 2026 14.45 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
James Burrows

V 86. letu starosti je umrl televizijski režiser iz ZDA James Burrows, ki je v več kot petih desetletjih režiral več kot tisoč epizod nekaterih najuspešnejših humorističnih nanizank, med njimi Prijatelje, Teorijo velikega poka in Will &amp; Grace. Kot je potrdil njegov odvetnik, je obkrožen z družino umrl mirno, poročajo tuji mediji.

James Burrows je bil v prejšnjem tisočletju najbolj znan kot soustvarjalec kultne serije Na zdravje, ki je v 80. letih postala ena najbolj prepoznavnih televizijskih uspešnic v ZDA in Združenem kraljestvu. V svoji karieri je prejel 11 nagrad emmy in pet nagrad združenja režiserjev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

James Burrows
James Burrows
FOTO: Profimedia

Kot je v izjavi za revijo People, na katero se sklicuje britanski BBC, zapisala njegova družina, je Burrows "ustvaril izjemno dediščino" ter bil ena najvplivnejših in najbolj cenjenih osebnosti televizijske komedije. Dodali so, da je s svojim delom več desetletij oblikoval humor in gledalcem po vsem svetu prinašal veselje.

Burrows se je rodil leta 1940 v Los Angelesu, odraščal pa je v New Yorku. Z režijo se je začel ukvarjati na Univerzi Yale, nato pa je v 70. letih začel delati na televiziji.

V poklonu njegovemu delu so v Združenju režiserjev ZDA poudarili, da je bil "izjemno velikodušen kolega", ki je svoje znanje in humor delil z vsemi sodelavci, še navaja AFP. Igralka Lisa Kudrow, s katero je sodeloval pri Prijateljih, je na družbenih omrežjih med drugimi zapisala, da je za seboj pustil neizbrisen pečat v zgodovini televizijske komedije.

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