Umrl Robert Evans, producent filma Kitajska četrt

Umrl je Robert Evans , hollywoodski producent, ki je sodeloval pri filmih kot so Kitajska četrt, Boter ter Harold in Maude. Evansov predstavnik je potrdil, da je 89-letni producent umrl prejšnji konec tedna, razkril pa ni nobenih drugih podrobnosti.

Evans se v svoji mladosti najprej sploh ni ukvarjal s filmom, ampak je s svojim bratom Charlesom Evansom lansiral zelo uspešno linijo ženskih oblačil. Leta 1959 pa ga je na njegovem službenem potovanju opazila igralka Norma Shearer, zaradi katere je dobil vlogo v filmu Man of a thousand faces.

Njegova igralska kariera ni trajala dolgo, ko se je leta 1962 odločil, da bo postal producent. Tako je leta 1967 postal vodja produkcije pri Paramount Pictures in podjetje hitro spremenil iz proizvajalca povprečnih filmov v proizvajalca najboljših filmov v Hollywoodu, kjer sta nastala tudi Boter in Ljubezenska zgodba. Kar nekaj let kasneje je produciral tudi film Kako se znebiti fanta v 10 dneh, kjer sta v glavnih vlogah zaigrala Kate Hudson in Matthew McConaughey.

Evans pa se je v svojem življenju kar sedemkrat poročil, med njegovimi ženami pa so bile tudi igralka Ali MacGraw, Catherine Oxenberg in nekdanja miss Amerike Phyllis George.