Umrl sin legendarnega igralca Roberta Redforda

"Jamie je danes umrl. Strti smo. Živel je lepo, učinkovito življenje in mnogi so ga imeli radi. Zelo ga bomo pogrešali. Kot njegova žena, ta status imam že 32 let, sem najbolj hvaležna za dva čudovita otroka, ki sva ju skupaj vzgojila. Ne vem, kaj bi počela brez njiju v zadnjih dveh letih," se je na Twitterju od moža poslovila Kylie Redford , ob tem pa delila nekaj družinskih fotografij.



58-letni James je šel po stopinjah svojega slavnega očeta. Ukvarjal se je s filmsko produkcijo, predvsem se je posvetil področju dokumentarcev. Svojo strast do umetnosti je prenesel tudi na svoja otroka, Leno in Dylana. Obe njuni karieri sta namreč povezani s filmom. Z očetom je leta 2005 ustanovil The Redford Center, produkcijsko hišo, specializirano za dokumentarne filme in druge vsebine, s katerimi ozaveščajo okoljske in podnebne probleme.

James je bil eden od štirih otrok, ki so se Robertu Redfordu rodili v zakonu s prvo ženo Lolo Van Wagenen,s katero je bil poročen med letoma 1958 in 1985.

Najstarejši sin Scott je umrl zaradi sindroma nenadne smrti dojenčka oziroma 'smrti v zibelki', ko je bil star komaj dva meseca. Robertu sta tako zdaj ostali še dve hčerki Shauna inAmy.