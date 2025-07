Umrl skladatelj filmske glasbe Lalo Schifrin

Lalo Schifrin je ustvaril glasbo za približno sto filmov, med drugim za filme The Cincinnati Kid (1965) in Bullitt (1968), v obeh je zaigral Steve McQueen , za film Hladnokrvni kaznjenec (1967), v katerem je zaigral Paul Newman , in za Škorpijon ubija (1971) s Clintom Eastwoodom .

Napisal je tudi glasbo za televizijsko serijo Misija: Nemogoče iz 60. let minulega stoletja, ki je navdihnila filmsko franšizo s Tomom Cruisom v glavni vlogi, piše francoska tiskovna agencija AFP.

Boris Claudio Schifrin se je rodil 21. junija 1932 v Buenos Airesu v glasbeni družini, njegov oče Luis Schifrin je bil 25 let koncertni mojster mestnega filharmoničnega orkestra. V mladosti se je učil igranja klavirja in pridobil obsežno poznavanje klasične glasbe. Kot je povedal pozneje, se je v najstniških letih seznanil z jazzom in ameriškim zvokom - z velikani, kot so Charlie Parker, George Gershwin in Louis Armstrong, kar je spremenilo njegovo življenjsko pot.

Po šolanju v Parizu se je vrnil v Buenos Aires in ustanovil svoj big band, na enem od nastopov so navdušili tudi legendo jazza, trobentača Dizzyja Gillespieja. Ta je po nastopu pristopil k njemu in ga vprašal, če si želi priti v ZDA. "Če ne bi bilo tega trenutka, me ne bi bilo tukaj," je nekoč povedal za ameriški radio.

Leta 1958 se je preselil v ZDA in več kot desetletje pozneje tudi pridobil ameriško državljanstvo. V Hollywoodu je na povabilo televizijskega producenta Brucea Gellerja ustvaril glasbo za televizijski seriji Misija: Nemogoče (1966) in Mannix (1969). Geller je želel "temo, ki je vznemirljiva, obetavna, a ne pretežka" in napoveduje dogajanje, ki bo sledilo, je leta 2015 za ameriški radio NPR povedal Schifrin.

Za glasbo je Schifrin leta 1967 prejel dve glasbeni nagradi grammy, še dve je prejel za albuma The Cat (1964) in Jazz Suite On The Mass Texts (1965). Za filmsko glasbo je bil večkrat nominiran za oskarja, leta 2018 je prejel častnega oskarja za življenjsko delo.