Umrl slavni filmski 'strašljivi klovn' Sid Haig

"V soboto je moja luč, srce, ljubezen, kralj, druga polovica moje duše prešla iz našega kraljestva v drugo kraljestvo. Vrnil se je v vesolje kot sijoča zvezda ... Bil je moj angel, moj mož, moj najboljši prijatelj in vedno to ostal. Oboževal je svojo družino, prijatelje in oboževalce," je na Instagramu zapisala soproga igralca Sida Haiga. Zraven je dodala tudi, da je njegova smrt šok za vse. Pred dnevi so tuji mediji že poročali, da je zvezdnik grdo padel in zaradi tega pristal na urgenci, ker je težko dihal so ga sprejeli v bolnišnico. Igralec je bil star 80 let.

Sid je v svoji izredno bogati 40-letni karieri zaigral v več kot 50 celovečercih in 350 televizijskih filmih in serijah. V 70-ih letih prejšnjega stoletja je navduševal v filmih režiserja Jacka Hilla. Zaigral je tudi v celovečercu Georgea Lucasa THX 1138, videli pa smo ga tudi v filmu o Jamesu Bondu Diamanti so večni. Med njegove pomembnejše televizijske filme in serije sodijo The A-Team, TJ Hooker, Dukes of Hazzard, Quincy ME, Hart to Hart, Fantasy Island, Charlie's Angels, Police Woman, The Rockford Files, Six Million Dollar Man, Mannix, Mission: Impossible, Gunsmoke, Get Smart, Here's Lucy, The Flying Nun, Daniel Boone, Star Trek, Batman in The Untouchables.

Po 30-ih letih igralske kariere se je sicer upokojil, a se leta 1997 se je vrnil z vlogo sodnika v celovečercu Quentina Tarantina Jackie Brown. Sledila je vloga kapitana Spauldinga v Prekleti hiši. Haig je z njo doživel drugo igralsko pomlad, saj si je prislužil nominacijo za nagrado Fangoria Chainsaw v kategoriji najboljši stranski igralec, kasneje je zaigral še v Satanovem klanu ter 3 From Hell – vse tri je režiral Rob Zombie.