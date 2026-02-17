Naslovnica
Tuja scena

Umrl slavni ustvarjalec ameriških dokumentarcev Frederick Wiseman

Boston, 17. 02. 2026 16.52 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Frederick Wiseman

Umrl je slavni ustvarjalec ameriških dokumentarnih filmov in pionir ameriškega neodvisnega filma Frederick Wiseman. Star je bil 96 let. Kot so sporočili iz njegove produkcijske hiše Zipporah Films, je Wiseman umrl mirno v ponedeljek na svojem domu v Cambridgeu v ameriški zvezni državi Massachusetts.

Z oskarjem nagrajeni Frederick Wiseman je več kot pol stoletja s kamero potrpežljivo opazoval nekatere najbolj znane ameriške ustanove ter v svojih številnih dokumentarnih filmih na redko viden način osvetlil vsakdanje življenje ljudi.

Frederick Wiseman
Frederick Wiseman
FOTO: Profimedia

Običajno je snemal s tričlansko ekipo, sam pa je montiral in produciral filme, ki so trajali od ure do šestih ur, s čimer je po pisanju francoske tiskovne agencije AFP ustvaril edinstveno in zanimivo ameriško epopejo za veliko platno.

Za kontroverznega je obveljal že njegov prvi film Titicut Follies iz leta 1967, ki ostaja eden njegovih najbolj znanih dokumentarcev, v njem pa je prikazal mračno realnost ameriške psihiatrične bolnišnice Bridgewater.

Več kot kot pol stoletja je s kamero potrpežljivo opazoval nekatere najbolj znane ustanove
Več kot kot pol stoletja je s kamero potrpežljivo opazoval nekatere najbolj znane ustanove
FOTO: Profimedia

V naslednjih desetletjih je Wiseman s kamero obiskoval srednje šole, bolnišnice, vojaška vadbišča, tovarne mesnih izdelkov in javne knjižnice, da bi raziskoval ameriške ustanove, hkrati pa je s tem naključno ustvaril bogate študije človeškega vedenja. Eden njegovih najbolj znanih dokumentarcev, Welfare iz leta 1975, se dogaja v newyorškem centru za socialno delo.

V dokumentarnem filmu City Hall iz leta 2020, v katerem je raziskoval županovo pisarno, se je vrnil k svojim koreninam v Bostonu, kjer se je rodil leta 1930. Dve leti kasneje je naredil redek izlet v fikcijo s filmom Un couple, ki ga je navdihnil odnos in korespondenca med Levom Tolstojem in njegovo soprogo Sofijo.

Več kot 65 let je bil poročen z odvetnico in profesorico Zipporah Batshaw, ki je navdihnila tudi ime njegove produkcijske hiše. V zakonu sta se jima rodila dva sinova.

Na ljubljanskem 15. Festivalu dokumentarnega filma leta 2013 so retrospektivo namenili prav Wisemanu. Vodja festivala Simon Popek ga je takrat označil za najvidnejšega še živečega ameriškega dokumentarista, ki snema po pravilu "muhe na stropu", se ne vmešava v dogajanje in ga tudi ne interpretira.

Marc Marquez zakorakal v Kristusova leta

