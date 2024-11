Umrl starejši brat Dolly Parton

Na svoj profil na Facebooku je zapisala: "Nikoli ni lahko izgubiti ljubljene osebe. Moj čudoviti brat David Parton je umrl v zgodnjih jutranjih urah." Pozneje je dodala, da je njen brat "končno dobil svoja angelska krila". Dolly Parton se na smrt brata javno še ni odzvala.

Country zvezdnica prihaja iz velike družine, v kateri je bilo skupaj z njo kar 12 bratov in sester. Sedem Dollyjinih sorojencev je še živih, in sicer Willadeene, Coy, Robert Jr., Stella, Cassie, Freida in Rachel. Pred Davidom so umrli trije bratje: Larry, ki je umrl leta 1955, ko je bil še dojenček, Floyd, ki je umrl leta 2018 pri 61 letih, in Randy, ki se je leta 2021 poslovil star 67 let.