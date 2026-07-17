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Umrl 'steber družine' Kardashian-Jenner

Los Angeles, 17. 07. 2026 08.01 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
E.M.
Kim Kardashian in MJ

V 92. letu starosti je umrla MJ Campbell, babica slavnih sester Kardashian-Jenner. Umrla je le nekaj dni pred svojim rojstnim dnevom, njeno smrt pa je potrdila Kris Jenner, ki se je skupaj s Kim Kardashian poklonila "stebru družine".

Kris Jenner je na Instagramu zapisala: "Danes smo se poslovili od moje čudovite mamice MJ. Ni besed, ki bi lahko opisale, koliko mi je pomenila ali kako boleče je bilo slovo. Moja mama je bila srce naše družine. Naučila me je vsega, kar je v življenju zares pomembno – da svojo družino ljubiš z vsem srcem, da si prijazen, da si vedno ob ljudeh, ki jih imaš rad, in da nikoli ne jemlješ niti enega skupnega trenutka za samoumevnega."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Naučila nas je, da je družina vse. Pokazala nam je, kako ljubiti brezpogojno in kako najti veselje v drobnih trenutkih. Pokazala mi je tudi, kako se z življenjskimi preizkušnjami soočati z močjo, pogumom in vero. Mami, hvala za vsako žrtev, ki si jo naredila, za vsako modrost, ki si jo delila z nami, in za vsak trenutek, ko si nas ljubila z vsem svojim srcem. Pogrešala bom najine vsakodnevne pogovore, tvoj nasmeh, tvoj smeh."

V nadaljevanju je dodala: "Naša srca so strta, a tolaži nas misel, da ljubezen, kakršna je bila tvoja, nikoli zares ne izgine. Tvoja ljubezen bo živela naprej v naši družini, v naših tradicijah, v vsakem trenutku, ki ga bomo preživeli skupaj, in v vsakem življenju, ki si se ga dotaknila. Ko pogledam svoje otroke in vnuke, bom v vseh nas za vedno videla delčke tebe. Ni niti delčka mene, ki ga ne bi oblikovala ti. In če sem v življenju naredila karkoli prav, je to zato, ker sem vse življenje poskušala živeti tako, da bi bila ponosna name."

Zapis je zaključila z besedami, da se bo bogu "vsak dan svojega življenja zahvaljevala, da si bila prav ti moja mami" in dodala: "Moje srce je razbito na milijon koščkov. Hvala, ker si mi podarila najlepše otroštvo in tako lepo, blagoslovljeno življenje. Ljubim te za vedno, mami. Hvala, ker si nam dala vse."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Od babice se je v čustvenem zapisu poslovila tudi Kim Kardashian. Ob galeriji fotografij je zapisala: "Moja ljuba babica MJ, moja najboljša prijateljica, moja zaupnica za vse čenče, moja večna dvojčica. Naučila si nas, kako pomembna je družina, in te vrednote bomo nosili s seboj za vedno!"

"Ti si bila tista, ki mi je pokazala, kaj pomeni biti delavna in uspešna poslovna ženska. V svoji trgovini v San Diegu si mi dala mojo prvo službo ter me naučila delovne etike, moči in samozavesti, ki me spremljajo še danes. Vedno si verjela vame, me podpirala in bila moj varen pristan. Resnično si bila steber naše družine, tvoja ljubezen pa živi v nas vseh."

Zapis je zaključila z besedami: "Vem, da zdaj počivaš v miru. Prosim, objemi dedka Harryja, teto Karen in mojega očeta tudi v mojem imenu. Vedno boš del mene. Neizmerno te imam rada in pogrešala te bom za vedno in za zmeraj. Bila si najboljši del nas."

MJ Campbell kris jenner družina mama smrt kardashian

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