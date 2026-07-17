Umrl 'steber družine' Kardashian-Jenner

Kris Jenner je na Instagramu zapisala: "Danes smo se poslovili od moje čudovite mamice MJ. Ni besed, ki bi lahko opisale, koliko mi je pomenila ali kako boleče je bilo slovo. Moja mama je bila srce naše družine. Naučila me je vsega, kar je v življenju zares pomembno – da svojo družino ljubiš z vsem srcem, da si prijazen, da si vedno ob ljudeh, ki jih imaš rad, in da nikoli ne jemlješ niti enega skupnega trenutka za samoumevnega."

"Naučila nas je, da je družina vse. Pokazala nam je, kako ljubiti brezpogojno in kako najti veselje v drobnih trenutkih. Pokazala mi je tudi, kako se z življenjskimi preizkušnjami soočati z močjo, pogumom in vero. Mami, hvala za vsako žrtev, ki si jo naredila, za vsako modrost, ki si jo delila z nami, in za vsak trenutek, ko si nas ljubila z vsem svojim srcem. Pogrešala bom najine vsakodnevne pogovore, tvoj nasmeh, tvoj smeh."

V nadaljevanju je dodala: "Naša srca so strta, a tolaži nas misel, da ljubezen, kakršna je bila tvoja, nikoli zares ne izgine. Tvoja ljubezen bo živela naprej v naši družini, v naših tradicijah, v vsakem trenutku, ki ga bomo preživeli skupaj, in v vsakem življenju, ki si se ga dotaknila. Ko pogledam svoje otroke in vnuke, bom v vseh nas za vedno videla delčke tebe. Ni niti delčka mene, ki ga ne bi oblikovala ti. In če sem v življenju naredila karkoli prav, je to zato, ker sem vse življenje poskušala živeti tako, da bi bila ponosna name."

Zapis je zaključila z besedami, da se bo bogu "vsak dan svojega življenja zahvaljevala, da si bila prav ti moja mami" in dodala: "Moje srce je razbito na milijon koščkov. Hvala, ker si mi podarila najlepše otroštvo in tako lepo, blagoslovljeno življenje. Ljubim te za vedno, mami. Hvala, ker si nam dala vse."