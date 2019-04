Umrl Steve Golin – producent filma, ki je DiCapriu prinesel prvega oskarja

Kljub temu, da se je Steve dlje časa bojeval z redko obliko kostnega raka, je bil v svetu filma prisoten do svojih zadnjih trenutkov. Od njega so se prek družbenih omrežij poslovili številni igralci in medijske ter televizijske hiše, iz HBO pa so ob novici o njegovi smrti sporočili: ''Golina se bomo spominjali kot enega največjih sodobnih filmskih producentov. Bil je človek vrhunskega okusa in iztanjšanega šestega čuta. Vsi, ki smo imeli priložnost delati z njim, smo popolnoma skrušeni.''