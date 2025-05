Umrl svetovno znani fotograf Sebastiao Salgado

Umrl je svetovno priznani francosko-brazilski fotograf Sebastiao Salgado, znan po svojem obsežnem opusu, v katerem je upodabljal divje živali, pokrajine in ljudi po vsem svetu. Star je bil 81 let, je sporočila Francoska akademija za likovno umetnost, katere član je bil Salgado, ki velja za enega največjih mojstrov reportažne fotografije.

Akademija je objavila, da "z globoko žalostjo sporoča, da je danes umrl Sebastiao Salgado". Pri tem so ga v Parizu opisali kot "velikega pričevalca človeških razmer in stanja planeta", poroča francoska tiskovna agencija AFP. Salgado je dolgih pet desetletij beležil najboljše in najslabše na planetu Zemlja, vse od oddaljenih naravnih čudes do grozljivih človeških katastrof.

Fotograf samouk je vse življenje potoval po svetu, od Ruande do Gvatemale, od Indonezije do Bangladeša, in dokumentiral lakoto, vojno, eksodus, izkoriščanje in druge tragedije tako imenovanega tretjega sveta z empatijo "nekoga, ki prihaja z istega dela sveta", kot je nekoč povedal. Hkrati je v svojih fotografijah slavil neizmerno lepoto planeta ter opozarjal na krhkost narave zaradi podnebnih sprememb. Za svoje delo je prejel vrsto prestižnih nagrad. Bil je tudi protagonist za oskarja nominiranega dokumentarnega filma Sol zemlje (2014) režiserja Wima Wendersa o fotografovih potovanjih po oddaljenih krajih, kot sta arktični krog in Papua Nova Gvineja.

