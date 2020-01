Umrl tekmovalec hrvaškega resničnostnega šova Ljubezen na vasi

Po poročanju hrvaških medijev je umrl 31-letni Josip Vodička , nekdanji tekmovalec hrvaškega resničnostnega šovaLjubezen na vasi(Ljubav je na selu). Vzrok njegove nepričakovane smrti zaenkrat ni potrjen, družinski člani pa so prepričani, da je umrl zaradi težav s srcem. Za 24 sata se je oglasil njegov oče Damir Vodička , ki je v kratki izjavi dejal: ''Bil je mlad. Samo zaspal je. Prišla je reševalna služba, trije zdravniki so mu skušali pomagati, a jim ni uspelo. Sumijo, da je bil glavni razlog srčni zaplet – obdukcije, ki bi to lahko potrdila, pa ne bo.''

Josip je bil lastnik družinskega kmetijskega obrata in je sam skrbel za živino (svinje in ovce), v lasti pa je imel tudi več sadovnjakov in polj, na katerih je gojih pšenico, koruzo, sojo in sončnice. V preteklem letu se je v šov Ljubezen je na vasi, ki smo ga lahko spremljali tudi na POP TV, prijavil predvsem zaradi želje po novi ljubezni. Pokojnik se je namreč leta 2016 po treh letih in pol zakona ločil od svoje soproge, s katero je dobil tudi sina. Kot je pojasnil ob vstopu v resničnostno oddajo, je želel spoznati žensko, ki bi ga cenila in spoštovala kot človeka, partnerja in kmetovalca. O svojem propadlem zakonu je povedal, da ni bil vzdržen, saj naj bi imela z ženo različne poglede na življenje.

Pokojnik je bil tudi član prostovoljnega gasilskega društva Biškovci, ki je po novici o njegovi smrti na svojem uradnem Facebook profilu zapisalo:''Nažalost mlad, danes nas je zapustil naš brat Josip Vodička. Josip, počivaj v miru in naj te pazi Sveti Florijan.''