Umrl tudi glasbenik, ki je vozil Šabana Šaulića

Potem ko je zaradi težke prometne nesreče v soboto zjutraj poškodbam podlegel 68-letni Šaban Šaulić , je umrl tudi klaviaturist Mirsad Kerić , ki je igral s Šabanom in ki je pevca vozil na letališče, kamor sta se peljala, da bi se vkrcala na letalo proti Beogradu.

S Šabanom in Mirsadom je bil v avtomobilu še Šabanov boter Slobodan Boban Stojadinović, ki naj bi utrpel lažje telesne poškodbe. Mirsad je to noč vozil, Šaban je bil na sopotnikovem sedežu, Slobodan pa zadaj.

Po poročanju srbskih in nemških medijev Šaban in Slobodan nista imela možnosti za preživetje, saj je bil trk premočan. Nemški voznik, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola, je v avtomobil trčil s hitrostjo 180 km/h.

Tako od Šabana kot Slobodana se prijatelji množično poslavljajo z objavami na družbenih omrežjih.

Posnetek z mesta nesreče, v kateri sta umrla dva srbska glasbenika.