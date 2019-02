Umrl tudi klaviaturist Šabana Šaulića

Srbski mediji so o njegovi smrti poročali že zjutraj, ko jim je napačno informacijo posredoval Šabanov menedžer Sabit Derišević. Da je Mirsad umrl, so Sabitu sporočile medicinske sestre nemške bolnišnice. Kasneje se je na družbenih omrežjih javil Denis Kerić, glasbenikov sin, ki je pojasnil, da je njegov oče Mirsad še vedno v kritičnem stanju in ob tem medije prosil, da ne širijo neresničnih informacij. Sabit se je pri tem opravičil in prosil za razumevanje, da je prišlo do napake.

No zdaj, nekaj ur kasneje, pa je nemška policija sporočila, da je Mirsad žal podlegel poškodbam.

V avtomobilu znamke seat ibize, v katerem sta umrla Šaban in Mirsad, je bil še Šabanov boter Slobodan, ki je utrpel lažje telesne poškodbe. Nesreča se je zgodila po Šabanovem nastopu v Bielefeldu. Trojica se je vozila proti letališču, od koder so imeli let proti Beogradu.

Po poročanju srbskih in nemških medijev Šaban in Mirsad nista imela možnosti za preživetje, saj je bil trk premočan. Nemški voznik, ki je vozil brez vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola, je v avtomobil trčil s hitrostjo 180 km/h.