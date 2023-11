Umrl Tyler Christopher, igralec iz serije Splošna bolnišnica

Umrl je Tyler Christopher . Igralec, najbolj znan po vlogah v serijah Splošna bolnišnica in Dnevi našega življenja , je umrl v starosti 50 let. Novico o smrti nekdanjega soigralca je z objavo na Instagramu potrdil Maurice Benard , ki je tudi razkril, da je zvezdnik umrl zaradi srčnega zastoja.

"Z veliko žalostjo delimo novico o smrti Tylerja Christopherja. Tyler je danes zjutraj umrl zaradi srčnega zapleta v svojem stanovanju v San Diegu. Bil je resnično nadarjen posameznik, ki je osvetlil zaslon v vsakem prizoru, ki ga je odigral, in s svojo igro prinašal veselje svojim zvestim oboževalcem. Tyler je bil sladka duša in čudovit prijatelj vsem tistim, ki so ga poznali," se je od igralca čustveno poslovil njegov stanovski kolega.

Obenem je Benard tudi poudaril, da je bil Christopher zagovornik skrbi za duševno zdravje in zdravljenja odvisnosti od substanc. Sam se je namreč boril z bipolarno depresijo in alkoholom. "Več kot uničeni smo zaradi izgube našega dragega prijatelja in molimo za njegove otroke in očeta," je še dodal.

Igralec je bil zaradi težav z alkoholom od leta 2019 uradno pod skrbništvom svoje sestre Susan Asmo Baker. Letos maja so ga aretirali na hollywoodskem letališču Burbank zaradi opijanja v javnosti. To pa ni bila njegova edina aretacija, saj so ga zaradi podobnega incidenta aretirali že leta 2019, ko je pijan zaspal v enem od avtomobilov Uberja. Kasneje je svojo krivdo priznal, zato je takrat sodnik zavrnil zahtevo policistov o tem, da mora na program za zdravljenje odvisnosti.