Umrl ustvarjalec priljubljene serije Grda račka

Ameriški mediji poročajo, da je umrl 45-letni ustvarjalec serije Grda račka, Silvio Horta, storil naj bi samomor. Njegovo smrt je potrdil predstavnik pokojnega scenarista in producenta, niso pa želeli komentirati narave njegove smrti.

America Ferrera, ki je v seriji igrala vlogo Betty Suarez, se je že oglasila na Instagramu: "Osupla sem, novica mi je zlomila srce. Njegov talent in ustvarjalnost sta meni in mnogim drugim prinesla toliko veselja in svetlobe," je zapisala ob skupni fotografiji: "Mislim na njegovo družino in na ljubljene, ki jih mora trenutno zelo boleti, mislim tudi na celotno družino Grde račke, ki so tudi občutili veliko izgubo."

Vanessa Williams, ki je v serijo uprizorila zloglasno Wilhelmino Slater, se je tudi delila sožalje ob smrti Horta. "Še vedno v šoku, ko sem slišala tragično novico o našem ustvarjalcu. Pogrešali bomo njegovo ustvarjalnost in strast. Naj počiva v miru."