Umrl vnuk Snoop Dogga: star je bil komaj 10 dni

Ob objavljenem posnetku je zapisal: ''Moj sin Kai je prinesel toliko ljubezni in pozitive v ta svet. Njegova energija bo živela naprej in teh 10 dni z njim ne bo nikoli pozabljenih. Začnimo ceniti življenje in tiste, ki jih ljubimo, dokler smo še tukaj. Hvala.''

Corde ima s Sorayo tudi hčerko Elleven, iz preteklega razmerja z Jessico Kyzer pa sina Ziona. Fotografijo obeh je pred časom objavil na svojem Instagramu, delil pa jo je tudi dedek Snoop. Slednji še ni komentiral tragične izgube.