Umrl vzornik Kurta Cobaina

Tuji mediji poročajo, da je umrl legendarni underground glasbenik Daniel Johnston. Velik navdušenec glasbenika je bil tudi pokojni Kurt Cobain, njegove pesmi pa so priredili tudi Beck, David Bowie, Eddie Vedder in Yo La Tengo.

Daniel Johnston FOTO: Profimedia

Daniel Johnston je bil ameriški kantavtor, ki je navdihnil veliko glasbenikov, med njimi tudi pokojnega pevca zasedbe Nirvana, Kurta Cobaina. Cobain je na primer leta 1992 ob prejetju nagrade VMA (Video Music Awards) na ameriški televizijski mreži MTV nosil majico Johnstonovega albuma Hi, How Are You.

Glasbenik naj bi bil že dlje časa v slabem zdravstvenem stanju, pri 58 pa naj bi ga izdalo srce, poleg tega se je več let boril s shizofrenijo in bipolarno motnjo. Njegova preprosta in iskrena glasba je bila zelo odmevna in vplivna tudi med glasbenimi kolegi, njegove pesmi so tako med drugimi uporabili tudi Beck, David Bowie, Eddie Vedder in Yo La Tengo.

