Umrl zaročenec nekdanje zapornice Gypsy Rose Blanchard

V ameriški javnosti odmeva tragična novica o smrti Kena Urkerja , zaročenca Gypsy Rose Blanchard , ki je svetovni javnosti postala znana, potem ko je bila zaradi vpletenosti v umor svoje matere izpuščena na prostost. Urkerja so na njegov 34. rojstni dan našli mrtvega na njegovem domu v Louisiani.

Kljub temu da uradnih rezultatov še ni, so se v javnosti že pojavila ugibanja o okoliščinah smrti. Gypsy Rose je namignila, da bi lahko šlo za nenamerno ali namerno predoziranje, saj naj bi bil njen zaročenec v zadnjem času v slabem duševnem stanju. "Ne vem, ali je bilo namerno ali ne. Zadnje čase ni bil pri sebi," je dejala v sporočilu za javnost po poročanju revije Page Six .

Lokalni mrliški oglednik je po opravljeni začetni obdukciji sporočil, da uradni vzrok smrti še ni bil ugotovljen. Primer ostaja odprt do konca toksikoloških testov, ki bodo razjasnili morebitno prisotnost substanc v njegovem telesu. "Zaenkrat ni dokončnega vzroka smrti," so potrdili v uradu koronarja v župniji Lafourche. Oblasti so sicer poudarile, da na prizorišču ni bilo znakov kaznivega dejanja ali nasilnega posredovanja tretje osebe.

Odkar je Gypsy prišla na prostost in se ponovno povezala z njim, je Urker namreč postal tarča kritik in teorij zarote na forumih. "Krutost, ki je bila usmerjena proti njemu, je nekaj, česar nobeno človeško bitje ne bi smelo doživeti," je izpostavila Blanchard, ki se je javno zaobljubila, da bo njuna hči Aurora, ki sta se je razveselila decembra 2024, odraščala v vednosti, kdo je bil njen oče v resnici, ne glede na to, kakšne zgodbe so o njem pisali anonimni komentatorji na spletu, ki niso poznali njegove osebne integritete ali globine njegove ljubezni do družine.

Odnos med 35-letnico in njenim leto dni mlajšim partnerjem je bil vse prej kot običajen. Začel se je v času, ko je še prestajala zaporno kazen zaradi vpletenosti v umor svoje matere, Dee Dee Blanchard. Pokojni zaročenec je bil tisti, ki ji je začel pisati kot zaporniški prijatelj, kar je kasneje preraslo v ljubezen in leta 2018 v njuno prvo zaroko. Čeprav se je razmerje kasneje ohladilo in se je Gypsy poročila z Ryanom Scottom Andersonom, se je po njeni ločitvi leta 2024 stara ljubezen zopet razplamtela. Kmalu zatem sta naznanila prihod hčerke Aurore.

Spomnimo, Gypsy je pred 11 leti fantu Nicholasu Godejohnu priskrbela nož, s katerim je zabodel njeno mamo, nakar sta zbežala s kraja zločina. Dee Dee Blanchard naj bi svojo hčerko več let zlorabljala tako, da jo je prepričevala, da je gibalno ovirana in potrebuje zdravniško pomoč.