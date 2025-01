Umrl zloglasni fotograf Benettonovih oglasov Oliviero Toscani

Umrl je sloviti fotograf Oliviero Toscani , ki je zaslovel v 80. letih kot kreativni direktor znamke Benetton s serijo šokantnih in provokativnih oglasov. Na reklamne panoje po vsem svetu je postavil podobe umirajočega bolnika z aidsom in s krvjo prepojena oblačila vojaka, ubitega v Bosni, s čimer je sprožil polemike, ki so pripomogle k popularizaciji logotipa United Colors of Benetton. Podjetje je zapustil leta 2000 po besu zaradi kampanje, ki je prikazovala podobe ameriških zapornikov, obsojenih na smrt.

"Z veliko žalostjo sporočamo novico, da se je danes, 13. januarja 2025, naš ljubljeni Oliviero odpravil na svoje naslednje potovanje," so v izjavi zapisali Toscanijeva žena Kirsti in njegovi trije otroci. Fotograf je avgusta v intervjuju za časnik Corriere della Sera razkril, da trpi za amiloidozo, redko in neozdravljivo boleznijo, ki vodi do kopičenja amiloidnih beljakovin, ki vplivajo na vitalne organe telesa. Dejal je, da je v enem letu izgubil 40 kilogramov, časopis pa je objavil sliko, na kateri je videti bolehen in shujšan.