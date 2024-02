Umrl zvezdnik filmov Zvezdne steze in Stotnica Marvel

Umrl je igralec Kenneth Mitchell . Zvezdnik, ki je bil najbolj poznan po vlogah v filmih Zvezdne steze in Stotnica Marvel , je umrl v starosti 49 let. "S težkimi srci sporočamo, da je umrl Kenneth Alexander Mitchell, ljubljeni oče, mož, brat, stric, sin in dragi prijatelj," je na družbenih omrežjih sporočila njegova družina.

"Ken je bil splošno znan kot igralec v številnih filmih in televizijskih oddajah. Upodobil je olimpijskega junaka, preživelega v apokalipsi, astronavta, očeta superjunaka in štiri edinstvene Star Trekkerje," so zapisali in dodali, da mu je bila od vseh vlog vedno najljubša vloga družinskega človeka, moža ženi Susan in očeta dveh otrok Lilah in Kalluma. "Bil je izjemno predan temu, da je bil pozitivna in igriva sila v življenju svojih otrok," so med drugim še zapisali.